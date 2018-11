Persönlichkeiten, die inspirieren

Eine Schriftstellerin, ein Bobfahrer und ein Komiker – das waren die Gäste am 10. Rotary Forum im Gliser Zeughaus. Ein sehr unterschiedliches Trio, das aber zum Nachdenken anregte und inspirierte.

Ob er verrückt sei, mit 150 Kilometer pro Stunde eine Eisbahn runterzudonnern. Dies war die erste Frage von Moderator Olivier Imboden an den Walliser Bobfahrer Michael Kuonen. «Ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse», antwortete Kuonen. Witzig und unterhaltend erzählte der Baltschiedner Bobfahrer von gefährlichen Stürzen, von körperlicher Fitness und von seinen Träumen: An der nächsten Olympiade will Kuonen als Pilot mit dabei sein.

Im Anschluss unterhielt sich Olivier Imboden am 10. Rotary Forum im Zeughaus auch mit der Schriftstellerin Sibylle Berg und dem Komiker Thomas Leuenberger. Letzterer erzählte, weshalb er den Humor trotz Krebs nicht verloren hat. Vor einigen Jahren hiess es für den Berner: aus dem Rappenlicht auf die Intensivstation. Heute ist er wieder gesund und ist mit seinem Entschleunigungsprogramm unterwegs. Und lebt das Motto: «Wer langsamer lebt, ist später fertig.»

Ein Interview mit der Schriftstellerin Sibylle Berg lesen Sie im «Walliser Bote» vom 21. November 2018.

20. November 2018, 09:43

