Viola Amherd pflanzt in Varen einen Baum

Die Gemeinde Varen schenkt Viola Amherd zu ihrer Wahl zur Bundesrätin einen Baum. Dieser wurde Samstagmittag unter Mithilfe der Bundesrätin beim Fussballplatz Zentrum Paleten gepflanzt.

Für Gilbert Loretan, Gemeindepräsident Varen, war es ein ganz besonderer Anlass: «Es ist das erste Mal, dass wir hier in Varen einen amtierenden Bundesrat begrüssen dürfen.» Noch dazu nicht irgendeinen, sondern mit Viola Amherd die erste Walliserin, die in den Bundesrat gewählt worden ist. Nach Amherd Wahl entschied der Gemeinderat, beim Fussballplatz Zentrum Paleten, wo schon für zahlreiche Sportler, Politiker und Künstler ein Baum gepflanzt wurde, auch Amherd einen Baum zu widmen. Die Bundesrätin nahm die entsprechende Einladung der Gemeinde an.

So kam es, dass Amherd nach der Ansprache des Präsidenten mit der Schaufel in der Hand ans Werk ging und mit etwas Unterstützung ihren Baum pflanzte. Anschliessend richtete auch die Bundesrätin das Wort an die anwesenden Gäste. Ein Baum sei mit seinen Wurzeln ein wunderschönes Symbol. Sie würden in stürmischen Zeiten halt geben. Wurzeln stünden aber auch für die Identität, so Amherd weiter. Und Halt und Identität brauche es, um im Privaten, Politischen oder Geschäftlichen Erfolg zu haben. «Wir pflanzen Bäume aber auch für die kommenden Generationen», betont die Bundesrätin.

Für den feierlichen Rahmen sorgten die Musikgesellschaft Konkordia Varen, der Jugendverein, die Schützenzunft Edelweiss sowie die Schützenzunft «Egge» Varen.

mas

23. Juni 2019, 13:07

Artikel teilen