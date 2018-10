Für die Belange der Pflegefamilien im Oberwallis

Am vergangenen Montag hielt der Verein Pflegefamilien Oberwallis seine zweite GV. In den kommenden Jahren sollen Pflegefamilien, die mit ausserordentlichen Aufwänden konfrontiert sind, konkret unterstützt werden.

Michael Kreuzer, Präsident des Vereins Pflegefamilien Oberwallis, konnte an der zweiten ordentlichen GV auf ein gutes Vereinsjahr zurückblicken, in dem man auch grössere Spenden entgegengenommen werden konnten, heisst es in einer Mitteilung. Man wolle das Geld im kommenden Jahr vor allem für Pflegefamilien verwenden, die mit ausserordentlichen Aufwänden konfrontiert seien oder damit Pflegekindern Aktivitäten ermöglichen, die den finanziellen Rahmen der Pflegefamilie sprengen würden.

Ferner wiesen die Verantwortlichen des Amtes für Kinderschutz an der GV darauf hin, dass man ein Netz von Notfallpflegefamilien aufbauen möchte, welche Kinder in besonders angespannten Situationen notfallmässig für eine kurze Dauer (zwei Tage bis zwei Wochen) bei sich aufnehmen würden. Interessierte Familien, so heisst es in der Mitteilung weiter, können sich an das Amt für Kinderschutz oder beim Verein melden.

Derzeit umfasst der Verein Pflegefamilien Oberwallis rund 90 Mitglieder. Neben Pflegefamilien, welche automatisch Vereinsmitglieder sind, könne beitreten, wer die Grundsätze des Vereins unterstütze. Auf der Website des Vereins sind zusätzlich Informationen für potentielle Pflegefamilien zu finden.

02. Oktober 2018, 08:18

