Raser mit 110 km/h in 50er-Zone geblitzt

In Conthey ist am Sonntag ein Motorradfahrer in einer 50er-Zone mit 110 km/h geblitzt. Neben dem Entzug des Führerausweis für zwei Jahre und einer Geldstrafe, droht ihm ein Jahr Gefängnis.

Wie die Walliser Kantonsplizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreit, wurde am Sonntag kurz nach 18:00 Uhr in Conthey ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h auf einem mit 50 km/h beschränkten Abschnitt erfasst.

Der Motorradfahrer - ein 46-jähriger Portugiese - ist in Anwesenheit eines Rechtsanwaltes einvernommen worden. Sein Führerausweis wurde ihm auf Platz entzogen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft sowie bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt verzeigt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Motorrad sowie das Kontrollschild beschlagnahmt. Neben einer hohen Geldstrafe und dem Entzug des Führerausweises für mindestens zwei Jahre, droht dem Lenker zudem eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.

10. März 2020, 15:22

