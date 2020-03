Prix Créateurs WKB 2020 - Eingabefrist verlängert

Die Eingabefrist für den Prix Créateurs WKB 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie bis am 16. Mai verlängert. (Archivbild) Foto: mengis media

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Fristeingabe für den 11. Prix Créateurs WKB bis 16. Mai verlängert. Die Preisverleihung findet neu am 18. November statt.

Die Fristeingabe sowie die Feierlichkeiten für den 11. Prix Créateurs WKB wurden aufgrund der Corona-Pandemie angepasst. So wird die Projektausschreibung, die am 16. März zu Ende ging, verlängert. Neue Frist für die Eingabe von Bewerbungsdossiers ist gemäss Mitteilung der 16. Mai. Bislang wurden 69 Kandidaturen eingereicht.

Der Prix Créateurs WKB, der zum elften Mal vergeben wird, zeichnet innovative, von Einzelpersonen, KMU oder Start-ups entwickelte Projekte aus und fördert sie. Alle fünf Finalisten werden am 18. November anlässlich eines Galaabends im Cerm in Martinach präsentiert. Der Sieger erhält 10'000 Franken in bar und 15'000 Franken Coaching-Leistungen. Erstmals wird auch der Preis «Favorit der ehemaligen Finalisten» vergeben. Das Preisgeld beläuft sich da auf 5000 Franken.

Die fünf von der Jury ausgewählten Finalisten 2020 werden Ende August bekannt gegeben. Anschliessend kürt das Publikum aus diesen via SMS- oder Internetabstimmung den Gewinner.

