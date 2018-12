Der Höhepunkt des Vereinsjahres

Madeleine und Martina Arnold stossen an der Weihnachtsfeier an Foto: Walliser Bote

Die traditionelle Weihnachtsfeier von Procap ging am Sonntag in der Simplonhalle über die Bühne. Die Mitglieder freut es, Leuten zu begegnen, die sie während des Jahres aus den Augen verloren haben.

Rund 200 Gäste von Procap Oberwallis versammelten sich am Sonntag in der Simplonhalle in Brig. Dort fand am Morgen eine weihnachtliche Messe statt, bevor am Nachmittag das traditionelle Lottospiel für Spannung sorgte.

«Hier sehen wir Leute, die wir während des Jahres sonst nicht antreffen», sagt etwa Madeleine Arnold. Sie ist mit ihrer Mutter Martina Arnold an jeder Generalversammlung und an jeder Weihnachtsfeier von Procap anzutreffen.

Valentin Pfammatter, Präsident von Procap Oberwallis, dankte in seiner Ansprache den rund 200 Gästen: «Es ist schön, dass wir am Schluss des Vereinsjahres hier an der Weihnachtsfeier zusammen sein dürfen. Es ist der Höhepunkt und gleichzeitig ein würdiger Abschluss des Vereinsjahres.»

Mehr Informationen zur Weihnachtsfeier von Procap lesen Sie im «Walliser Bote» vom 17. Dezember 2018.

mgo

16. Dezember 2018, 14:59

