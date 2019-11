Programm für nachhaltige Entwicklung des Kantons 2020 steht

Nachhaltigkeit | Investitionen in der Höhe von 7 Millionen Franken

Der Staatsrat setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung des Kantons ein. Massnahmen sind unter anderem: Förderung einer umweltfreundlichen Mobilität und Ausarbeitung eines Klimaplans.

Der Staatsrat hat das Programm für eine nachhaltige Entwicklung des Kantons Wallis für das Jahr 2020 verabschiedet. Geplant ist, dass der Staat Wallis 7 Millionen Franken zur Förderung von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden investiert. Für Privatpersonen und Unternehmen wird eine Prämie für den Kauf neuer Elektro- oder Hybridfahrzeuge eingeführt. Geplant sind auch die Installation von Ladestationen an rund 100 öffentlichen Standorten im Kanton sowie finanzielle Unterstützungsmassnahmen für die Installation solcher Ladestationen durch Privatpersonen. Bei der Erneuerung des Fuhrparks des Staats Wallis sollen Elektrofahrzeuge bevorzugt werden, sofern sie den Anforderungen entsprechen.

Darüber hinaus werden gemäss Mitteilung des Kantons im kommenden Jahr 20 beispielhafte Projekte mit einem Gesamtbetrag von einer Million Franken unterstützt. Dazu gehören beispielsweise die Förderung lokaler und saisonaler Produkte in Gemeinschaftsküchen oder aber ein Pilotprojekt nach dem Vorbild des Pedibus zur Begleitung von Kindern per Fahrrad in die Schule.

Das Programm für nachhaltige Entwicklung umfasst auch die Ausarbeitung eines kantonalen Klimaplans. Dabei soll zunächst eine Bestandsaufnahme der Treibhausgasemissionen und der Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft gemacht werden. Anschliessend werden Massnahmen festgelegt, um die Treibhausgasemissionen und ihre Folgen abzuschwächen.

All diese Massnahmen werden im Rahmen einer neuen Governance im Bereich Nachhaltigkeit im Wallis durchgeführt. Die Überwachung der nachhaltigen Entwicklung im Kanton Wallis erfolgt durch die Plattform Cercle Indicateurs und durch die Einführung einer Kontrolle der öffentlichen Ordnung. Diese Plattform ist ein Netzwerk, das den Bund sowie mehrere Kantone und Städte miteinbezieht.

