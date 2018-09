Provins eröffnet ersten Shop in Brig

Der neue Provins-Shop in Brig wird am kommenden Mittwoch, ungefähr einen Monat nach Inbetriebnahme eines Verkaufspunktes in Susten, eröffnet.

«Unser neuer Shop in Brig ist das Ergebnis gründlicher Überlegungen und eine angemessene Reaktion auf die Wünsche unserer Oberwalliser Kundschaft», freut sich Generaldirektor Raphaël Garcia. Der im modernen, urbanen Stil des Provins-Shops in Martinach eingerichtete Laden mit dem gesamten Sortiment des Hauses und Degustationsräumen biete auch viele Weine in Selbstbedienung, regionale Spezialitäten und Accessoires an.

Der neue Provins-Shop befindet sich wenige Meter vom Bahnhof entfernt an der Briger Furkastrasse. In Susten hat sich Provins mit Dipiaza zusammengetan, um ein an der Einfahrt der Autobahn gelegenes Geschäft zu betreiben. Hier umfasst das Angebot für die Kundschaft eine Cafeteria, eine Panetteria und lokale Produkte sowie einen Bereich für die Degustation und den Verkauf der Weine.

Laut Provins-Verwaltungsratspräsident Pierre-Alain Grichting ist die Genossenschaft bereits seit mehreren Jahren im Oberwallis aktiv, vor allem durch die Unterstützung der Events Open Air Gampel und Zermatt Unplugged. Das Weinhaus verfügt nun über fünf Läden im ganzen Wallis (Martinach, Leytron, Sitten, Siders, Brig) und einen Verkaufspunkt in Susten. Um aber auch näher bei der Kundschaft in der Deutschschweiz zu sein, wurde im Mai eine Niederlassung in Zürich-Altstetten eröffnet, und im Frühling 2019 wird der erste Concept Store in Zürich-City eingeweiht.

pd/map

19. September 2018, 15:10

