Provins plant eine AG

Provins soll zur Aktiengesellschaft werden. Die Genossenschafter stimmen bereits Ende Februar über einen entsprechenden Antrag ab.

Für Léonard Perraudin ist die Umwandlung von einer Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft gemäss «Nouvelliste» unerlässlich. Nur so könne man neues Kapital beschaffen und neue strategische Partnerschaften aufbauen, so der Provins-Präsident. Seit längerem ist bekannt, dass das grösste Schweizer Weinhaus finanziell arg angeschlagen ist. Provins musste in der jüngeren Vergangenheit stattliche Verluste einfahren. Einen ersten Befreiungsschlag des Verwaltungsrates liessen die Genossenschafter am 12. Dezember ins Leere laufen. Sie verweigerten eine Statutenänderung, die eine Mengenbeschränkung ermöglichen sollte. Nun soll’s eine Aktiengesellschaft richten. Mehr zum Thema lesen Sie im «Walliser Bote» vom Montag, 30. Dezember.

bra

29. Dezember 2019, 16:00

Artikel teilen