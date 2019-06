Prozessionen am Herrgottstag

Religion | Fronleichnam in den Oberwalliser Dörfern

Wehrmänner in Agarn machen sich für die Prozession bereit. Foto: zvg

Musikanten in Formation vor dem Visper Rathaus. Foto: zvg

Fronleichnamsprozession in Saas-Fee. Foto: zvg

Mit dem "Herrgottstag" feiern die Gläubigen am Donnerstag jenen kirchlichen Feiertag, der vielen als der schönste gilt.

Dabei sieht das Tagesprogramm in vielen Dörfern ähnlich, aber wohl nirgends ganz identisch aus. Vielerorts spielt und trommelt die ansässige Musikgesellschaft oder der Tambouren- und Pfeierverein frühmorgens zur Tagwacht. Dem anschliessenden Gottesdienst folgt die Prozession. Dorfvereine, Kranzmädchen, Kinder in ihren Erstkommunionskleidern, Ehrendamen und Wehrmänner folgen der Geistlichkeit und machen dabei verschiedentlich an teils eigens für diesen Anlass erbauten Altären Stopp. Unsere Fotogalerie zeigt Impressionen aus einigen Oberwalliser Gemeinden.

20. Juni 2019, 15:24

