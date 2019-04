Raiffeisenbanken Visp und Visperterminen fusionieren

Am 23. März stimmte man an der Generalversammlungen der Raiffeisenbank Visperterminen mit 330 zu 11 Stimmen für die Fusion mit der Raiffeisenbank Region Visp. An der gestrigen GV der Raiffeisenbank Region Visp folgte schliesslich die einstimmige Zustimmung der Genossenschafter von Visp.

Anlässlich der Generalversammlung der Raiffeisenbank Visperterminen vom 23. März wurde ausführlich über den bevorstehenden Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Region Visp orientiert. «Für kleinere Raiffeisenbanken wird es im regulatorischen Umfeld zunehmend schwieriger, sämtliche notwendigen rechtlichen Erfordernisse zu erfüllen», wird Verwaltungsratspräsident Helmut Zimmermann in einer Mitteilung der Raiffeisenbank in Visp zitiert.

Die Bankstelle in Visperterminen soll auch künftig mit sämtlichen Dienstleistungen vor Ort und mit unveränderten Öffnungszeiten bleiben. Dies überzeugte die stimmberechtigten Genossenschafter von Visperterminen. Sie folgten dem Antrag des Verwaltungsrates und genehmigten den ausgehandelten Fusionsvertrag mit einem beachtlichem Mehr von 330 Ja- zu 11 Nein-Stimmen.

Die Raiffeisenbank Region Visp hat im März Ihre Mitglieder zu den traditionellen Mitgliederversammlungen in Visp und in den sechs umliegenden Dörfern eingeladen. Über 1'300 Mitglieder haben die Versammlungen besucht. An allen Versammlungen wurde über den geplanten Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Visperterminen orientiert.

Die gestrige Generalversammlung der Raiffeisenbank Region Visp stand ebenfalls nochmals ganz im Zeichen des Zusammenschlusses. Verwaltungsratspräsident Medard Heynen informierte die anwesenden Genossenschafter im La Poste in Visp über die Vorteile einer Fusion: «Zum Einen liegen die Gründe im rasanten Strukturwandel sowie der fortschreitenden Digitalisierung und zum Anderen in steigenden Kundenerwartungen; dazu kommen noch laufend neue gesetzliche Anforderungen». Die Genossenschafter der Raiffeisenbank Region Visp haben den Antrag des Verwaltungsrates angenommen und dem Zusammenschluss einstimmig zugestimmt.

Weiter gewachsen

Die Raiffeisenbank Region Visp berichtet über ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, so setzt die Bank ihr Wachstum auch 2018 fort. Das Geschäftsjahr war von einem Anstieg der Kundengelder und dem sehr guten Wachstum der Ausleihungen geprägt. Dieses sehr Resultat kommentierte Silvio Seiler wie folgt: «Trotz des hart umkämpften Hypothekarmarktes und der tiefen Zinsen haben die Kunden weiterhin grosses Vertrauen in unsere Beratung»

Die Raiffeisenbank Region Visp im Berichtsjahr gut drei Millionen Franken an Löhnen und Sozialleistungen aus und lieferte wiederum 720‘000 Franken an direkten Steuern ab. Weiter unterstützte die Bank zahlreiche Vereine, gemeinnützige Organisationen und Anlässe mit Sponsoringbeiträgen. Für Eischoll etwa hat sie zum 100-jährigen Jubiläum den Betrag von 100’000.00 Franken zur Verfügung gestellt.

Personelle Veränderung nach der Fusion

Nach 36 Jahren im Einsatz für die Raiffeisenbank Visperterminen hat sich der Bankleiter Bernardo Heinzmann entschlossen die Pension zu beantragen, um sich zukünftig vermehrt den persönlichen Interessen widmen zu können. Er wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 in den verdienten Ruhestand gehen.

Die Leitung der Bankstelle in Visperterminen wird von Renato Stoffel, dem heutigen Stellvertreter des Bankleiters, wahrgenommen. Die Kreditberatung in Visperterminen geht von Bernardo Heinzmann an Fabian Kalbermatten über.

Nach 25 Jahren als Aufsichts- und Verwaltungsrat tritt Hans-Ruedi Holzer zurück. Rinaldo Wasmer aus Eggerberg wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Zusätzlich zu den bisherigen und dem neugewählten Verwaltungsratsmitglied wurde ergänzend Helmut Zimmermann als Vertreter von Visperterminen in den Verwaltungsrat gewählt.

