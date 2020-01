Raron: Post zieht im Juni in den Volg

In Raron zieht die Post im Juni in den Volg. Bis zum Umzug bleibt die heutige Post unverändert in Betrieb. (Archivbild) Foto: zvg

Ab voraussichtlich Mitte Juni ersetzt die Post ihre Filiale in Raron durch eine Filiale mit Partner im Volg. Bis zum Umzug bleibt die heutige Post unverändert in Betrieb.

Immer seltener erledigen Kunden ihre Postgeschäfte am Schalter. Auch bei der Filiale in Raron macht sich dieses Kundenverhalten mit mehr als ein Drittel weniger Einzahlungen und Sendungsabholungen seit 2010 bemerkbar. Aus diesem Grund zieht die Post voraussichtlich im Juni in den Volg um. Sie bleibt damit gut erreichbar an der Bahnhofstrasse präsent.

Seit September 2018 hat die Post einen Dialog mit den Gemeindebehörden von Raron geführt, um eine neue Lösung für die lokale Postversorgung zu finden. Obwohl der Gemeinderat Raron die Umwandlung der Postfiliale im Dorf bedauert, ist er zuversichtlich, dass mit dem Volg ein Partner gefunden wurde, mit welchem ein Grossteil des Postangebots bestehen bleibt. Die Postfiliale in Raron bleibt bis zum Umzug unverändert in Betrieb, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Angebot der Filiale mit Partner wird die täglich nachgefragten Postgeschäfte umfassen. So können Kunden Briefe und Pakete aufgeben und zur Abholung gemeldete Briefe und Pakete in Empfang nehmen. Einzahlungen lassen sich nur mit definierten Karten bargeldlos erledigen.

Für Kunden, die den Zahlungsverkehr weiterhin mit Bargeld abwickeln möchten, bietet die Post zusätzlich die Dienstleistung "Bargeldeinzahlung und -auszahlung am Domizil" an. Von Montag bis Freitag können Kunden direkt an der Haustür beim Postboten Rechnungen bezahlen.

