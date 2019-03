Zwei Raser im Unterwallis angehalten

Am vergangenen Wochenende registrierte die Walliser Kantonspolizei zwei Raserdelikte im Unterwallis. Dabei wurden Geschwindigkeiten von 161 km/h und 153 km/h anstelle der zulässigen 80 km/h gemessen.

Am vergangenen Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurde ein 20-jähriger Walliser in La Douay auf der «Route du Grand-St-Bernard» mittels Laser mit einer Geschwindigkeit von 161 km/h anstatt der zulässigen 80 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz von 5 km/h, so schreibt die Kapo in einer Mitteilung, betrug die Geschwindigkeitsüberschreitung 76 km/h.

Die zweite Widerhandlung wurde am am vergangenen Sonntag um 16.28 Uhr, in Muraz (Collombey) auf der «Rue du Chablais» verzeichnet. Dabei wurde ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Unterwallis mit einer Geschwindigkeit von 153 km/h gemessen. In diesem Fall betrug die Geschwindigkeitsüberschreitung nach Abzug der Toleranz von 5 km/h 68 km/h.

In beiden Fällen wurden die Führerausweise noch auf Platz entzogen. Die zwei Lenker der Personenwagen werden bei der Staatsanwaltschaft sowie bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt verzeigt.

pd / pan

04. März 2019, 12:37

