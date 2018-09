Wallis als Top-Region im Sommer und im Herbst

Der Sommer 2018 ist für den Schweizer Ferienwohnungsvermittler Interhome der beste seit den starken Sommermonaten im Jahr 2011. Und auch die diesjährige Herbstsaison sieht vielversprechend aus. Grund dafür ist unter anderem die Präsenz auf verschiedenen Buchungsplattformen, wie der aktuelle Ferienhausreport zeigt.

Die vergangenen vier Monate waren bei Interhome ein voller Erfolg. Schweizer Ferienwohnungen und -häuser waren diesen Sommer beliebter als in den letzten sieben Jahren. «Verglichen zum Vorjahr haben wir in diesem Sommer in der Schweiz 12 Prozent mehr Buchungen verzeichnet. Besonders Schweizer Gäste haben das Geschäft erneut stark geprägt», sagt Roger Müller, Country Manager Interhome Schweiz.

Nebst den einheimischen Gästen waren besonders die deutschen Gäste in Schweizer Ferienwohnungen stark vertreten. «Dass unsere nördlichen Nachbarn den Weg zurück in unser Land gefunden haben, bemerkten wir bereits im vergangenen Winter. Dass sich dieser Trend auch für den Sommer bestätigte, ist umso erfreulicher», ergänzt er.

Der Aufwärtstrend der letzten Jahre hält auch für den Herbst an. «Momentan verzeichnen wir gegenüber Vorjahr ein Buchungsplus von 6 Prozent. Der Herbst wird je länger je mehr zu einer sehr bedeutenden Saison für uns», sagt Müller. Die Tatsache, dass Ferienwohnungen und -häuser auch kurzfristig, flexibel und immer mehr für Kurzaufenthalte buchbar seien, wird mitunter ein Grund für das Wachstum der letzten Jahre genannt.

Buchungsplattformen ergänzen Direktvertrieb

Verschiedene Buchungsplattformen für Ferienunterkünfte – zum Beispiel Airbnb oder booking.com – haben in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen. Davon profitiert auch Interhome, wie der aktuelle Ferienhausreport zeigt. Demnach wurden im aktuellen Geschäftsjahr 30 Prozent aller Interhome-Buchungen für Schweizer Ferienwohnungen und -häuser über solche externen Buchungsplattformen getätigt. Vor fünf Jahren lagen diese Buchungen noch bei 17 Prozent. Auffallend ist weiter, dass über den Direktvertrieb mehrheitlich längere Ferien und über den externen Vertrieb Kurztrips gebucht werden.

Rückblick Schweiz – Sommer 2018

56 Prozent der Schweizer Interhome-Gäste (Vorjahr: 54 Prozent) haben ihre Sommerferien in einem Ferienhaus in der Heimat verbracht. Als Top-Regionen konnten das Tessin, das Wallis sowie Graubünden verzeichnet werden. Nach der Schweiz waren Frankreich und Italien die beliebtesten Länder für Ferien während der Sommermonate.

Während der Sommermonate blieben Schweizer Gäste am liebsten zwischen fünf und sieben Tage in der gemieteten Ferienunterkunft. Verglichen zum Vorjahr wurden weniger Kurztrips gebucht. So sind 21 Prozent (Vorjahr: 34 Prozent) der Gäste für eins bis vier Tage in ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung gezogen. Die Beliebtheit von 4-Sterne-Ferienwohnungen hat in diesem Sommer erneut zugenommen. 24 Prozent der Schweizer Interhome-Gäste (Vorjahr: 22 Prozent) haben sich für eine 4-Sterne-Unterkunft entschieden.

Die Schweiz ist auch bei den internationalen Gästen beliebt. Knapp 13 Prozent (Vorjahr: 12 Prozent) aller Interhome-Gäste haben den Sommer in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus in der Schweiz verbracht. Beliebteste Sommer-Destination aller Interhome-Gäste war wie im Vorjahr Frankreich, gefolgt von Spanien und Italien.

Ausblick Schweiz – Herbst 2018

47 Prozent (Vorjahr: 58 Prozent) der Schweizer bleiben für ihre diesjährigen Herbstferien in ihrer Heimat. Die beliebtesten Regionen sind dabei das Tessin (15 Prozent), das Wallis (13 Prozent) und Graubünden (10 Prozent). Weiter reisen Schweizer Interhome-Gäste im Herbst gerne nach Italien, Frankreich, Spanien und Österreich.

Einwöchige Aufenthalte sind bei Schweizern im Herbst am beliebtesten. 53 Prozent (Vorjahr: 49 Prozent) mieten die Ferienwohnung zwischen fünf und sieben Tage. Fast ein Drittel der Gäste bleiben zwischen acht und 14 Tagen in der Ferienunterkunft. 15 Prozent (Vorjahr: 39 Prozent) planen während der Herbstzeit Kurzferien zwischen eins bis vier Tagen. Schweizer Gäste bevorzugen im Herbst eine 3-Sterne-Ferienwohnung. Insgesamt verbringen 55 Prozent (Vorjahr: 57 Prozent) ihre Ferien in einer Ferienwohnung dieser Kategorie. An zweiter Stelle folgen mit 27 Prozent (Vorjahr: 24 Prozent) Unterkünfte mit 4 Sternen.

Die internationalen Interhome-Gäste verbringen den Herbst am liebsten in Italien, gefolgt von Spanien und Frankreich. Mit knapp 13 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent) liegt die Schweiz wie bereits im letzten Jahr auf dem vierten Platz der Beliebtheitsskala aller Interhome-Gäste.

pd/map

18. September 2018, 09:02

Artikel teilen