Doppelkandidatur von Mathias Reynard

Haben am Donnerstag ihre Kandidaturen für das eidgenössische Parlament bekannt gegeben: Nationalrat Mathias Reynard und Paola Riva Gapany. Foto: 1815.ch

Nationalrat Mathias Reynard kandidiert im Herbst 2019 sowohl für den Nationalrat als auch für den Ständerat.

Der SP-Mann kandidiert nach zwei Amtsperioden im Nationalrat für eine weitere Legislatur von vier Jahren, wie er an der Mitgliederversammlung der SP-Sektion Savièse am Donnerstagabend bekannt gab. Gleichzeitig stellt er sich als Kandidat für den Ständerat zur Verfügung und will den frei werdenden Sitz von Ständerat Jean-René Fournier von der CVP erobern, der nach acht Jahren zurücktritt.

Die Sektion Savièse nominierte am Donnerstag im Weiteren Paola Riva Gapany, Direktorin des Internationalen Instituts für Kinderförderung, als Kandidatin für den Nationalrat.

11. Januar 2019, 14:16

