2020 - das Jubiläumsjahr für die Ringkuhfreunde

Am Samstag trafen sich in Susten die Mitglieder des Vereins «Ringkuhfreunde Oberwallis» zur 28. Generalversammlung. Ein Wechsel im Vorstand und das 100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen Eringerviehzuchtverbands standen im Mittelpunkt.

Rund 350 Mitglieder zählt der Verein «Ringkuhfreunde Oberwallis». Etwa 70 davon versammelten sich am Samstag in Susten zur ordentlichen Generalversammlung.

Nach zehnjähriger Tätigkeit trat dabei Alex Petrig aus dem fünfköpfigen Vorstand zurück. Der Kassier konnte auch an seiner letzten Versammlung solide Vereinsfinanzen präsentieren. Für Petrig rückt Angelo Seematter neu in den Vorstand.

Mithilfe beim Jubiläumsjahr 2020

In diesem Jahr feiert der Schweizerische Eringerviehzuchtverband gemeinsam mit den Oberwalliser Ringkuhfreunden und ihrem Unterwalliser Pendant, den «Amis des Reines», das 100-jährige Bestehen.

Alt-Staatsrat Jean-Michel Cina, einer der drei Co-Präsidenten des Jubiläums, informierte die Versammlung über die Feierlichkeiten. Zu den Höhepunkten zählen etwa ein neues Buch rund um die Eringerzucht sowie das zweitägige Finale der Kämpfe in Aproz. «Wir wollen die Rasse und die Arbeit der Züchter in den Mittelpunkt stellen», betonte Cina und nutzte sogleich die Gelegenheit, um freiwillige Helfer für die Feierlichkeiten zu finden. «Unterstützt uns, damit auch wir euch wieder unterstützen können.» Denn allfällige Gewinne aus den Feierlichkeiten würden an die drei organisierenden Verbände zurückfliessen.

