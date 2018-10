«Paloma» gewinnt bei den jüngeren Rindern

Wohlverdienste Mittagspause – am Nachmittag folgen die Finalkämpfe in den Gruppen A und B. Foto: Renate Ruffiner

Rund 600 Eringerfreunde liessen sich am Sonntag von den hartnäckigen Zweikämpfen begeistern, welche sich die 50 aufgeführten Tiere anlässlich des traditionellen «Rinderlistächfäscht» in Mörel-Filet lieferten. Bei den jüngeren Tieren setzte sich «Paloma» aus der Laldner Stallung der «Wiwanni Püüru» durch.

Den älteren Eringerdamen in nichts nachstehend, boten die noch jungen Tiere im Ring bei der Talstation der Tunetschbahn in Mörel-Filet grosses Spektakel. Den Duellen im Rahmen der neuerlichen Auflage des «Rinderlistächfästs», welches jeweils im Herbst von den Ringkuhfreunden Mörel-Filet und Umgebung organisiert wird, wohnten rund 600 Zuschauer bei.

Die 50 angemeldeten Rinder wurden je nach Alter in zwei Gruppen eingeteilt, wobei in der Gruppe A die älteren Tiere, in der Gruppe B die jüngeren Rinder vertreten waren. Nachdem zuerst die Rinder der Kategorie B die Qualifikationskämpfe durchlaufen hatten, folgten am Nachmittag die Ausscheidungskämpfe bei den Rindern der Gruppe A. Ab 14.15 Uhr standen schliesslich die Finalkämpfe auf dem Programm.

Bei den jüngeren Tiere (Gruppe B) kämpfte sich «Paloma» von den «Wiwaani Püüru» aus Lalden auf den ersten Platz.

Der Erlös der diesjährigen Ausgabe des «Rinderlistächfäschts» kommt dem «Café Zuckerpuppa» in Naters zugute. Die Stiftung engagiert sich für die Schaffung und Förderung von Arbeitsplätzen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen.

Rangliste

Gruppe B

1. «Paloma», Wiwanni Püüru, Lalden

2. «Cataleya», Stallung Bregy Uli, Pasci & Lisi, Ergisch/Gampel

3. «Murphy», Stallung Bregy Uli, Pasci & Lisi, Ergisch/Gampel

4. «Calette», Stallung Bregy Uli, Pasci & Lisi, Ergisch/Gampel

5. «Feya», Anthamatten Anja und Schnydrig Thomas, St. Niklaus

6. «Mirette», Eringetstallung Franzen, Bettmeralp

7. «Tennesse», Uttinger Melissa, Val d'Illiez

pan

07. Oktober 2018, 15:30

