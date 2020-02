Roduit frühstückt mit Trump und… tausend anderen

Der Walliser CVP-Nationalrat Benjamin Roduit nahm am vergangenen Donnerstag am Nationalen Gebetsfrühstück in Washington teil. Ein Besuch in bewegten Zeiten.

Bei der jährlichen Veranstaltung versammelt sich die US-Elite aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um gemeinsam mit Gästen aus mehr als hundert Ländern zu beten und zu frühstücken. Neben Präsident Donald Trump nahmen auch sein Vize Mike Pence und Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses und Intimfeindin Trumps, am Anlass teil.

Wie Roduit gegenüber dem «Nouvelliste» sagt, sei er einer privaten Einladung von John Moolenaar gefolgt, einem Republikaner und Abgeordneten des Bundesstaats Michigan. Roduit zeigt sich beeindruckt von der Rede des Präsidenten, kritisiert aber auch dessen Politstil.

Die aufgeheizte Stimmung zwischen Republikanern und Demokraten sei auch beim Gebetsfrühstück spürbar gewesen. Was nicht erstaunt: Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump endete am Mittwoch mit einem Freispruch für Trump in allen Anklagepunkten und die Demokraten starteten mit den Vorwahlen in Iowa in das Wahljahr.

