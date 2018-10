Rollibock-Trophy geht in den Kanton Bern

In diesem Jahr hatten 123 Pilotinnen und Piloten an der Trophy teilgenommen. Foto: zvg

Der prestigeträchtige «Hike-and-Fly-Event» der Flugschule «Flugtaxi.ch» jährte sich heuer bereits zum fünften Mal - wiederum bei ausverkauftem Teilnehmerfeld.

Die Pilotinnen und Piloten massen sich auf drei verschiedenen Routen, wobei das eigentliche Ziel nie ausser Acht gelassen werden durfte: Der Spass und das Erlebnis stehen im Vordergrund. Gewinner wird schlussendlich derjenige, welcher der Durchschnittszeit am nächsten kommt. Der Wanderpokal der Rollibock-Trophy geht in diesem Jahr in den Kanton Bern.

In diesem Jahr hatten die 123 Pilotinnen und Piloten relativ unruhiges Wetter vorausgesagt, weshalb sich die Organisatoren bereits im Vorfeld für eine verkürzte Variante entschieden, sodass jeder Teilnehmer um spätestens 12.12 Uhr wieder am Boden sein musste, bevor der Föhn am Nachmittag durch die Täler begann zu wehen.

Es bot sich zwischen den 33 Damen und 90 Herren, die im Einzelwettkampf um die Trophäe kämpften, ein ausgeglichenes Rennen mit dem besten Ausgang für Barbara Anliker aus Brig. Anliker war am nächsten an der Durchschnittszeit von 136,17 Minuten dran.

Trotz dem Spassgedanken des Rennens kämpften die Piloten am Kopf des Teilnehmerfeldes um den «Rennbock» beziehungsweis die «Renngeiss». Hier konnten sich Bernhard Senn bei den Herren und Linda Hoch bei den Damen durchsetzen. Beim «Doppelbock», der Kategorie mit ausschliesslich zwei Personen am Gleitschirm, gewinnen wie bereits im Vorjahr die einheimischen Yannic Gundi und Pädi Ulrich. Am meisten Teilnehmer aus einem Club brachte auch in diesem Jahr der Gleitschirmclub Matthorn mit 19 Teilnehmern mit.

An der Preisverleihung durften zudem elf Teilnehmer speziell geehrt werden, die an allen fünf Rollibocktrophys teilgenommen hatten.

Die nächste Rollibock-Trophy findet am 12. Oktober 2019. Für die hartgesottenen «Hike & Flyer» wartet am 2. & 3. Februar 2019 die Rollibock X-Dream Winter Edition, welche mit Tourenskis und Gleitschirm bewältigt wird.

pd / zen

13. Oktober 2018, 14:38

