Rotary Club Brig mit vier neuen Mitgliedern

Gesellschaft | Rotarier am Natischer Weihnachtsmarkt und an den Schneesporttagen im Goms vertreten

Am vergangenen Montag nahm der Rotary Club Brig vier neue Mitglieder auf, darunter drei Frauen. Aktuell zählt der Club 13 Frauen und 66 Männer.

Der Rotary Club Brig nahm am Montag vier neue Mitglieder in seine Reihen auf. Namentlich sind dies: Chantal Carlen, Sandra Imboden, Melanie Pfammatter und Daniel Volken.

Die Mitglieder von Rotary verpflichten sich, in ihrem Geschäftsleben hohe ethische Grundsätze anzuwenden und zu fördern. Wie es in einer Mitteilung des Rotary Clubs Brig heisst, lassen sich die Rotary-Mitglieder weltweit von der Vier-Fragen-Probe lenken. Diese sei ein Wegweiser zum richtigen Denken und helfe Wahrheit, Gerechtigkeit, Freundschaft und Hilfsbereitschaft zu leben und zu fördern.

Neben den ordentlichen Meetings stehen für den Rotary Club Brig demnächst zwei wichtige Events auf dem Programm. Es sind dies die Präsenz am Natischer Weihnachtsmarkt sowie die Schneesporttage im Goms. Am Weihnachtsmarkt sind die Rotarier mit einem Stand vertreten, an dem es feine Flammkuchen zu kaufen gibt. Der Erlös wird im Anschluss wiederum gespendet. Die Schneesporttage im Goms, an denen alle Rotarier weltweit mitmachen können, dienen der Pflege der rotarischen Freundschaft. Auch sollen die Teilnehmenden Gommer Kultur und Tradition kennenlernen.

pd/wh

13. November 2019, 14:02

