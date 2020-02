Saastal wegen Steinschlag abgeschnitten

Nach den anhaltenden Regenfällen am Sonntag ereigneten sich in der Nacht Steinschläge in den Regionen Saas- und Mattertal. Strassenabschnitte bleiben gesperrt.

Nach den Regenfällen am Sonntag ereigneten sich in den letzten Stunden zwei Steinschläge im Saas- und im Mattertal, wie die Verkehrsinformation der Walliser Kantonspolizei meldet. Gegen 21 Uhr wurde darum der Abschnitt Stägjitschuggen zwischen Illas und St. Niklaus gesperrt.

In der Nacht auf Montag erfolgte ein weiterer Steinschlag im Saastal. Dadurch wurde der Bereich Stalden - Saas-Balen gesperrt. Wie viel Geröll auf die Strassen gelangt ist, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, erklärte Martin Sarbach, Strassenmeister Sektor 12, gegenüber rro. Sobald es die Sichtverhältnisse zuliessen, werde ein Rekoflug durchgeführt, um die Lage zu analysieren. Die Sperrungen gelten bis auf Weiteres.

Mehr Informationen folgen laut den Verantwortlichen um 10 Uhr.

03. Februar 2020, 07:03

