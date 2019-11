Heido-Suone kann saniert werden

Brandschutzvorsorge, Strassen- und Suonensanierung: Sämtliche Anträge wurden von der Urversammlung angenommen.

Die wichtigsten an der Urversammlung in Visperterminen genehmigten Investitionen sind die Fortführung der Bauarbeiten der neuen Brandschutzvorsorge auf dem Giw, der Finanzierungsanteil von 15 Prozent der baulichen Massnahmen der Kantonsstrasse Visp-Visperterminen und einer weiteren Etappe der Sanierung der Flurstrassen. Auch die Suone «Heido» muss in den kommenden Jahren dringend saniert werden. Dieser Rahmenkredit wurde von der Urversammlung ebenfalls genehmigt. Im Weiteren wird mit der Neugestaltung der Kinderspielplätze im Dorf mit dem Kindergartenspielplatz begonnen.

Die Plangenehmigung des Verkehrskonzepts im Dorf wurde von der Urversammlung angenommen. Das Konzept sieht für sämtliche Strassen im Dorfgebiet eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h vor. Es soll der Sicherheit der Strassenbenützer und der Dorfbewohner dienen.

Munizipal- und Burgergemeinde stehen solid da

Der laufenden Rechnung der Munizipalgemeinde, welche mit einem Ertragsüberschuss von 97'050 Franken budgetiert wurde, stehen Nettoinvestitionen von 1'827'000 Franken gegenüber. Der Cashflow beläuft sich auf 1'537'190 Franken. Mit den anstehenden bewilligten Investitionen wird sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 289'810 Franken ergeben.

Neben dem Voranschlag 2020 wurde auch der Finanzplan 2021-2025 präsentiert. Er zeigt die finanzielle Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren auf.

Die Burgergemeinde steht ebenfalls finanziell solid da. Es werden für das kommende Jahr die Heizanlage im Burgerhaus erneuert werden.

wb

29. November 2019, 21:58

