Wallis: Erste Skigebiete starten in die Wintersaison 2019/20

Die frühen Schneefälle haben die Walliser Berggipfel weiss bedeckt und ermöglichen es den ersten Skigebieten, die Wintersaison 2019/20 einzuläuten.

Die Schneefälle in der vergangenen Woche freut die Touristiker, ermöglichen sie doch den ersten Skigebieten, die Wintersaison 2019/20 einzuläuten. «Die aktuell kalten Temperaturen, der erste Schneefall und die bevorzugte Höhenlage der Walliser Skigebiete ermöglichen einen frühen Saisonstart», freut sich Berno Stoffel, Präsident der Walliser Bergbahnen.

Seitens Valais/Wallis Promotion freut man sich ebenso über die weisse Pracht, wie die Organisation in einer Mitteilung festhält. «Dieser erste Schnee schafft bei den Gästen den Anreiz, zum Skifahren ins Wallis zu kommen. Auch ist er Auslöser für die Reservation der Winterferien», analysiert Damian Constantin, Direktor Valais/Wallis Promotion. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht möglich, genaue Informationen zum Buchungsstand zu geben. Gemäss den Zahlen des Tourismusobservatoriums Wallis sind rund 75 Prozent der Befragten zufrieden mit ihren wirtschaftlichen Perspektiven für diese Wintersaison.

Zur Wintersaison 2019/20 werden im Wallis neue Anlagen in Betrieb genommen. Unter diesen ist die Zehnergondelbahn der Aletsch Bahnen AG, welche die Verbindung vom neuen öV-Hub in Fiesch auf die Fiescheralp erschliesst. Die Bergbahnen im Wallis investieren insgesamt rund 110 Millionen Franken. Allein in Zermatt sind es 30 Millionen Franken, was dem jährlichen Investitionsvolumen der Zermatter Bergbahnen entspricht. Stoffel ist sich sicher, dass all die Investitionen das Angebot für den Schneesportler massgeblich verbessern.

20. November 2019, 15:45

