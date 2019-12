Salgesch: Post zieht ins Konsum

Im Frühjahr 2020 ersetzt die Post ihre Filiale in Salgesch durch eine Filiale mit Partner im Prima-Laden der Konsumgenossenschaft Salgesch.

Das Verhalten der Postkunden ändert sich stetig. Die Digitalisierung hält im Alltag der Menschen mehr und mehr Einzug - immer seltener erledigen die Kunden ihre Postgeschäfte am Schalter. Auch bei der Filiale in Salgesch machte sich das bemerkbar. Seit 2010 verzeichnete die Filiale einen deutlichen Rückgang an Einzahlungen sowie beim Versand von Paketen und Briefen. Gemäss Mitteilung der Post Schweiz AG wird deshalb die Poststelle in Salgesch im Frühjahr 2020 durch eine Filiale mit Partner im Konsum ersetzt.

Die neue Filiale in Salgesch wird erstmals im Oberwallis eine Posttheke anbieten. An dieser wird das Personal des Konsums die Kundschaft bedienen. Weiter führt die Post in Salgesch den Service «Bareinzahlung am Domizil» ein, womit Kunden - nach einer einmaligen Registrierung - künftig ihre Bareinzahlungen an der Haustür beim Zustellpersonal erledigen können.

Das Angebot der neuen Filiale in Salgesch wird die täglich nachgefragten Postgeschäfte umfassen. So können Kunden Briefe und Pakete aufgeben und zur Abholung gemeldete Briefe und Pakete in Empfang nehmen. Einzahlungen lassen sich nur mit definierten Karten bargeldlos erledigen.

Die Postfiliale in Salgesch bleibt bis zum Umzug unverändert in Betrieb.

wh

18. Dezember 2019, 11:07

