Sandra Imboden ist die erste Walliser Baumeisterin

Die 35-jährige Sandra Imboden ist die erste Frau im Wallis, die den Bundesmeistertitel als Bauunternehmerin erhalten hat.

Sandra Imboden lebt in Termen und arbeitet für die Ulrich Imboden AG in Visp. Nach einer Ausbildung zur dipl. Technikerin HF Bauführung bildete sie sich weiter und absolvierte im Herbst dieses Jahres alle Ausbildungsetappen, die zu ihrem Bundesmeistertitel als Bauunternehmerin führten. Als einzige Oberwalliserin des Jahrgangs 2018, die die Prüfung bestanden hat, verfolgte sie ihre Ausbildung im Campus Sursee in einer rein männlichen Klasse.

Im französischsprachigen Kantonsteil zählt das Wallis vier weitere neue Baumeister. Es handelt sich um Gaëtan Dubuis in Fully, Samuel Germanier in Vétroz, Benoît Mariéthoz in Sitten und Tiago Daniel Pacheco Teixeira in Conthey.

pd/map

08. November 2018, 16:36

