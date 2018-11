Schär übernimmt in Andermatt

Der vormalige CEO von Saastal Tourismus bleibt der Branche erhalten. Pascal Schär übernimmt die Leitung für die Andermatt-Sedrun-Disentis Marketing AG.

Dies teilt die Destination am Freitag mit. Schärs Stelle, die er am 1. Februar 2019 antreten wird, wurde neu geschaffen. Die beiden Unternehmen Andermatt-Sedrun Sport AG und Bergbahnen Disentis AG versprechen sich durch die gemeinsame Vermarktung «eine stärkere Präsenz in den wichtigsten Märkten», heisst es in einer Mitteilung. Die Beiden Skigebiete verfügen zusammen über rund 180 Pistenkilometer.

Mit Rainer Flaig wird Schär in Andermatt auf einen alten Weggefährten treffen. Flaig als CEO der Saastal Bergbahnen und Schär als Marketing-Verwantwortlicher waren bei der Einführung der Wintercrad massgeblich beteiligt. In Andermatt wird die in der Branche umstrittene Aktion als «Paradigmenwechsel im Pricing» gefeiert.

Im Sommer, bei der Ankündigung seines Weggangs, zeigte sich Schär noch offen für Neues. «Es muss nicht unbedingt eine andere Tourismusdestination sein.» Nun hat sich der 38-Jährige anders entschieden.

30. November 2018, 09:54

