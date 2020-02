 Schnee, Sonne und Schweizer Tradition

Auf dem zugeschneiten Daubensee auf 2200 Meter über Meer traten zwei Mannschaften, bestehend aus Spielern der Nationalligen A und B gegeneinander an. Foto: zvg

Bei Top-Schneeverhältnissen und strahlendem Sonnenschein konnte am Samstag das 5. Alpine Schneehornussen durchgeführt werden. Foto: zvg

Am Samstag fand auf dem schneebedeckten Daubensee auf der Gemmi das 5. Alpine Schneehornussen statt. Die besten Schweizer Spieler traten in diesem einzigartigen Turnier gegeneinander an.

Bei Top-Schneeverhältnissen und strahlendem Sonnenschein konnte am Samstag das 5. Alpine Schneehornussen durchgeführt werden. Auf dem zugeschneiten Daubensee auf 2200 Meter über Meer traten zwei Mannschaften, bestehend aus Spielern der Nationalligen A und B gegeneinander an.

Bei der Mannschaftswertung siegte «Leukerbad» vor «Wildstrubel». In der Einzelwertung ging Sven Gyger vom Verein Wäseli als Sieger hervor. Auf Platz zwei folgte Simon Leuenberger aus Höchstetten. Den dritten Rang belegte Simon Erni. Nicht nur dank dem Turnier, sondern auch dank der Musik der Örgeli-Fründä Ritzgrat aus Frutigen und der Festwirtschaft, betrieben durch den Schwingklub Leukerbad, kam das seelische und leibliche Wohl bei niemandem zu kurz. Die Organisatoren, rund um OK-Präsident Philipp Stettler von der HG Thörigen, schauen auf einen erfolgreichen und geselligen Anlass zurück und freuen sich bereits auf die 6. Ausgabe vom Alpinen Schneehornussen auf der Gemmi.

16. Februar 2020, 10:30

