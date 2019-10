Schnyder Werbung gewinnt Schweizer PR-Bild Award 2019

Mit dem Foto «A Perfect Day!» konnte sich das Walliser Familienunternehmen Schnyder Werbung gegen 600 Bewerbungen durchsetzen und gewinnt den Schweizer PR-Bild Award 2019. Das prämierte Bild von Marco Schnyder zeigt das Matterhorn hinter einer Bergseekulisse – aufgenommen aus der Froschperspektive.

Marco Schnyder von Schnyder Werbung, hat den den Preis am Donnerstagabend in Hamburg entgegengenommen. Man freue sich sehr über die Auszeichung, wird Marco Schnyder in einer Mitteilung zitiert. Das Team habe am Vorabend des Shootings auf über 2 500 Metern die Zelte aufgeschlagen, um gleich am frühen Morgen die perfekten Lichtverhältnisse zu haben. Als er dann, so Schnyder weiter, in seinem Zelt aufgewacht sei, habe er gewusst, dass er abdrücken müsse.

Bereits zum 14. Mal verleiht die dpa-Tochter news aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen. Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Bild «Elbphilharmonie im Nebel», eingereicht von Hamburg Marketing. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto «Wasser in Bewegung» von Kärnten Werbung Marketing und Innovationsmanagement.

pd / pan

25. Oktober 2019, 09:37

