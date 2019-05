KT Gorique erhält Schweizer Musikpreis

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat am Dienstag den Grand Prix Musik 2019 sowie 14 weitere Musikpreise vergeben. Unter den Preisträgern ist auch KT Gorique aus Sitten.

Cod.Act - André und Michel Décosterd erhalten den Grand Prix Musik 2019, den Hauptpreis. Der vom Bundesamt für Kultur zum sechsten Mal verliehene Preis ist mit 100'000 Franken dotiert. Die beiden Brüder wurden 1967 und 1969 in Le Locle (NE) geboren. Sie befassen sich mit Interaktionen zwischen Ton, Bild und Raum und erneuern die Wahrnehmung der zeitgenössischen Musik. Ihre Arbeiten nehmen in der Sparte «Klangkunst» einen besonderen Platz ein, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) am Dienstag in seiner Medienmitteilung schrieb.

Grosse Ehre für KT Gorique

Neben dem Grand Prix Musik vergibt das BAK weitere 14 Musikpreise, die sich durch viele Musiksparten ziehen: vom Jazz zur zeitgenössischen Musik, vom Hip-Hop zum Rap und von der Klassik bis zur Volksmusik. Der Schwerpunkt liegt auf elektronischer Musik in den verschiedensten Formen. Erstmals wird der Preis an ein Orchester vergeben. Diese Preise sind mit je 25'000 Franken dotiert.

Unter den Preisträger ist auch KT Gorique aus Sitten. Die Rapperin kam 1991 in Abidjan als Kind ivorischer und italienischer Eltern zur Welt und zog mit elf Jahren in die Schweiz. Mit acht begann sie Reime zu schreiben, mit elf tanzte sie Hip Hop und mit 21 gewann sie als erste Frau, erste Schweizerin und jüngste Teilnehmerin das Rapbattle «End of the Weak» in New York. Sie tritt bei Performances von Senegal über Kanada bis nach Europa auf und ist aus der Schweizer Rapszene nicht mehr wegzudenken.

Vergeben werden die Preise am 20. September 2019 in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset im Rahmen des Festivals ZeitRäume im Kunstmuseum Basel.

