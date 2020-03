Scintilla Werke in St. Niklaus von Coronafall betroffen

Die Werksleitung der Scintilla-Werke hat am Mittwoch die Belegschaft darüber informiert, dass das Werk in St. Niklaus von einem Fall von Coronavirus betroffen ist. Fünf Mitarbeiter sind deshalb unter Quarantäne gestellt worden. Foto: FOTOS WB/DANIEL BERCHTOLD

Die Werksleitung der Scintilla-Werke hat am Mittwoch die Belegschaft darüber informiert, dass das Werk in St. Niklaus von einem Fall von Coronavirus betroffen ist. Fünf Mitarbeiter sind deshalb unter Quarantäne gestellt worden.

Beim Fall bei den Scintilla-Werken in St. Niklaus handle es sich um einen der beiden Fälle, die vom Kanton Wallis in der letzten Woche bekanntgegeben wurden, bestätigt Mediensprecherin Sonja Blöchlinger entsprechende Informationen des «Walliser Boten». «In enger Absprache mit dem Walliser Kantonsarzt hat man fünf weitere Angestellte im Werk, die engeren Kontakt mit dem Betroffenen hatten für vierzehn Tage unter Quarantäne gestellt.» Dem Betroffenen selbt gehe gesundheitlich gut. Sie werden im Spital Sitten medizinisch betreut.

Die Produktion selbst läuft in den Scintilla-Werken mit 680 Angestellten in Absprache mit den Walliser Gesundheitsbehörden normal weiter. Alle Mitarbeiter seien am Mittwoch nochmals auf die wichtigsten Hygienereglen zur Prävention hingewiesen worden.

zen

04. März 2020, 11:50

Artikel teilen