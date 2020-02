Segelflugzeug in Sitten abgestürzt

Keine Verletzten nach Absturz in Sitten. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Donnerstag stürzte ein Segelflugzeug am Flughafen in Sitten ab. Niemand wurde verletzt.

Ein Segelflugzeug ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr am Flughafen in Sitten abgestürzt. Das bestätigt die Kantonspolizei auf Anfrage von rro. Beim Absturz wurde niemand verletzt. Wieso, dass das Flugzeug abgestürzt ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust hat Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen.

sr

21. Februar 2020, 14:02

