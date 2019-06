Weitere Sicherheitssprengungen in der Gondoschlucht

Schutzmassnahme | A9 am Simplon vorübergehend gesperrt

Im Bereich San Marco bei Gondo werden am Freitag weitere Sicherheitssprengungen durchgeführt. Foto: zvg

Im Bereich San Marco bei Gondo sind morgen Freitag weitere Sprengungen oberhalb der A9 nötig. Aus Sicherheitsgründen muss der betroffene Bereich für den Verkehr kurzzeitig gesperrt werden. Vor Ort wird ein Verkehrsdienst im Einsatz stehen.

In den letzten Jahren hat das Astra zahlreiche bauliche Schutzmassnahmen zur Minimierung des Risikos für Steinschläge entlang der A9 in der Gondoschlucht getroffen. Ein weiteres Element zur Vermeidung von Steinschlagschäden sind Sicherheitssprengungen. Ende Mai wurde im Bereich San Marco bereits eine Sprengung ausgeführt, nun stehen zwei weitere an. Diese betreffen gemäss Mitteilung des Astra zwei Felskörper und werden direkt nacheinander ausgeführt.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, muss die Strasse im betroffenen Bereich für kurze Zeit gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt morgen Freitag um etwa 14:30 Uhr. Der Verkehr wird während rund 15 Minuten durch einen Verkehrsdienst angehalten. Nachdem die Sprengungen durchgeführt sind, werden einige Kontrollen vorgenommen. Sollte noch loses Material entfernt werden müssen, kann sich die Wartezeit entsprechend verlängern. Sobald die Sicherheit gewährleistet ist, kann die A9 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

13. Juni 2019, 14:31

