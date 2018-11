Bretter, die die Welt bedeuten

Eine Gruppe von Oberwalliser Snowboardern hat ihren 5. Film veröffentlicht. «VHS» ist eine Hommage an die Freude am Schnee und dem Brett unter den Füssen, das alles vereint. Und Freundschaften zusammenhält.

Filme über das Snowboardfahren beinhalten vieles. Sie präsentieren die reine Schönheit der Natur. Der Schnee glitzert in der Sonne, ein paar Bäume stehen im Weiss, die Ruhe liegt zwischen den Bergen. Dann zieht ein Brett eine lange Kurve durch den tiefen Pulverschnee. Und der Fahrer verschwindet in einer weissen Wolke aus Schnee.

Sie zeigen aber auch, wie die Snowboarder stürzen, saufen, tanzen, blödeln und Karaoke singen. Oder: Wie einer plötzlich mit einem Snowboard in der Hand vor einem Panzer der Schweizer Armee steht. Vor allem zeigen sie aber, was man mit einem Brett an den Füssen und einer Unmenge an Schnee alles machen kann. Und die Snowboarder aus der Region beweisen in dem Film «VHS», dass vieles möglich ist. So fahren sie nicht nur von den Bergen runter und durch verschneite Wälder, sondern versuchen sich auch den urbanen Raum anzueignen. So etwa den Stockalpergarten in Brig.

Eine grosse Gruppe Freunde

Die Gruppe von RAD versteht es, den Spass des Snowboardens darzustellen. Und gleichzeitig eine Menge Style zu behalten. Der Film beweist, wie stark die Freundschaft zwischen ein paar Jungs werden kann. Und das alles nur, weil sie alle gerne ein Brett an die Füsse schnallen. Sie zeigen der Welt den Stinkefinger, ja das tun sie wirklich. Und erklären damit, dass sie nur eines wollen: Snowboarden.

Der Film «VHS» ist der fünfte, der von RAD-Movie Production veröffentlicht wurde. Die Premiere fand im Moshpit in Naters statt. Gespielt wird er noch in Zürich, Bern, Santo Domenico und später landet der Film im Internet. Für die Bearbeitung des Films ist Janis Perren aus Lax verantwortlich. Zu sehen sind folgende Fahrer: Ariana Bellwald, Jannick Jungo, Jonas Berchtold, Jonas Zbinden, Levi Luggen, Markus Stoffel, Matthias Schwestermann, Pierre Clivaz, Roberto Zumstein, Valentin Kimmig, Valentin Zimmermann, William Arnold und Yannick Imboden.

Hier der Trailer zum Film

