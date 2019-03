Sie, ja genau Sie: Was wollen Sie ändern?

Fridays for Future | Klimastreiktag auf dem Briger Sebastiansplatz

Nach der Kundgebung in Brig zogen die meisten der Jungen weiter nach Sitten, wo weiter demonstriert wurde. Foto: WB / ALAIN AMHERD

Sie fordern den Klimanotstand fürs Wallis, der Grosse Rat lehnte diesen just in dieser Woche ab. Foto: WB / ALAIN AMHERD.

Rund 200 Personen nahmen am Freitagnachmittag an der Kundgebung auf dem Briger Sebastiansplatz teil. Foto: WB / ALAIN AMHERD

Weniger Fleisch, weniger Fliegen, weniger Plastik – die Oberwalliser Teilnehmer an der Klima-Kundgebung wollen vor der eigenen Tür kehren.

Artikel zum Thema «Auch das Oberwallis hat etwas zu sagen»

Und sie haben einiges vor. Weniger ist mehr, hiess am Freitagnachmittag der Grundtenor auf dem Briger Sebastiansplatz. Die Gespräche mit den Teilnehmenden haben gezeigt, weshalb die Klimaschutz-Bewegung, ausgelöst von einer jungen Aktivistin aus Schweden, so viel Nachahmer findet: Alle vertrauen darauf, im eigenen Alltag etwas am grossen Ganzen verändern zu können.

Lesen Sie morgen im «Walliser Bote»:

Samuel Kehl, 19, Oberwalliser Kopf der Klima-Bewegung über die Widersprüche der Bewegung, über Selbstverantwortung und Verbote. Und warum er (noch) nicht in einer Partei mitmachen will.

Für den Frieden, für die Umwelt, für das Kollegium – Oberwalliser Schüler gingen schon früher auf die Strasse. Wir zeigen wann und warum.

Klimaschutz als politischer Erweckungsmoment der heutigen Jugend? Fünf Walliser Politiker verschiedener Parteien und Generationen über ihren «Greta-Moment».

dab

15. März 2019, 19:21

Artikel teilen