Schweizer-Meistertitel für Sebastian Zenhäusern

Siegerehrung mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann in Bern: Sebastian Zenhäusern aus Bürchen (dritter von links) klassierte sich in der Berufsgruppe der Schweisser auf dem ersten Platz. Foto: Manu Friedrich

Nach vier intensiven Wettkampftagen wurden am Samstagabend im Berner Eissstadion die Resultate der SwissSkills 2018 bekannt gemacht. Insgesamt haben sieben junge Walliser Berufsleute jeweils eine Medaille gewonnen. Der Bürchner Sebastian Zenhäusern holte sich den Schweizer-Meistertitel bei den Schweissern.

Total 78 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wurden bei der Siegerehrung am Samstag in Bern unter den über 900 Teilnehmenden vergeben. Der Berufsnachwuchs aus dem Ober- und Unterwallis sicherte sich in diesem Jahr total sieben Medaillen.

Vier junge Berufsleute aus dem Wallis durften sich sogar über einen Schweizer-Meistertitel freuen; darunter auch Sebastian Zenhäusern aus Bürchen (Lonza), der bei den Schweissern die Goldmedaille holte. Ferner reichte es auch Amélia Brossy aus Uvrier bei den Fachfrauen und -männern Gesundheit EFZ sowie Maxime Bagnoud aus Chamoson im Beruf Weintechnologen/-technologin EFZ und André Viegas Machado aus Charrat bei den Fachmännern und -frauen Beweguns-/Gesundheitsförderung EFZ für den ersten Platz.

Rémi Heredero aus Massongex durfte bei den Automatikern EFZ die Silbermedaille in Empfang nehmen. Bronze gab es für Manon Cheseaux aus Saillon im Beruf Weintechnologe/-technologin EFZ und Line Dorsaz aus Fully im Beruf Winzer/in EFZ.

Weitere Oberwalliser Teilnehmende

In der Berufsgruppe Lüftungsanlagenbauer/-in EFZ klassierte sich Jan Burgener aus Visp auf dem sechsten Platz. Kilian Eyholzer von der Bettmeralp reichte es bei den Sanitärinstallateuren EFZ für den 13. Rang, wobei der Natischer Otto Walpen in ebendieser Berufsgruppe mit Rang 4 nur knapp einen Podestplatz verpasste.

pan

16. September 2018, 14:26

Artikel teilen