Sieben Oberwalliser Hotels gehören zu den Top 50

Im vergangenen Jahr hat die «NZZ am Sonntag» erstmals ein Ranking der besten Schweizer Hotels veröffentlicht. Dieses Jahr stehen Drei-Sterne-Häuser im Fokus und davon konnten gleich sieben Oberwalliser Betriebe überzeugen.

Auf Rang fünf der Top 50 besten Drei-Sterne-Hotels der Schweiz findet sich das «Silvana» in Zermatt, Platz elf geht an den «Bettmerhof» auf der Bettmeralp. Es folgen das «Bellerive» in Zermatt auf Platz 20, das «La Couronne» in Zermatt auf Rang 43 sowie das «Bella Vista», ebenfalls im Matterhorndorf, auf Platz 45. Gleich dahinter auf Rang 46 hat es das «Etoile» aus Saas Fee geschafft. Das Schlusslicht der Top 50 bildet das «Alpenblick» in Zermatt.

In der Kategorie Top-Five-Ferienhotels hat sich das «Silvana» in Zermatt mit Rang zwei Bronze geholt, auf Platz fünf findet man das Zermatter «Bellerive».

map

04. November 2018, 17:18

Artikel teilen