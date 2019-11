Simplonpass geht wieder auf

Nach einer fünftägigen Sperrung der Simplonpassstrasse zwischen Gondo und Iselle ist die Passstrasse am Donnerstagnachmittag wieder für den internationalen Verkehr geöffnet worden.

Autofahrer können aufatmen. Der Simplonpass ist seit Donnerstagnachmittag 16 Uhr wieder offen. Dieser ist nach den grossen Neuschneefällen, der dem Simplongebiet Ende letzter Woche über einen Meter der weissen Pracht brachte, von den italienischen Behörden am letzten Samstag auf dem Streckenabschnitt zwischen der Schweizer Grenze in Gondo und dem italienischen Iselle wegen grosser Lawinengefahr für jeglichen Verkehr geschlossen worden.

Automobilisten mussten so in den letzten fünf Tagen auf den Bahnverlad zwischen Brig und Iselle ausweichen oder dann die Simplonregion grossräumig umfahren. Für Lastwagenchauffeure hingegen galt es in den Stauräumen in Raron oder in Brig auszuharren oder ebenfalls auf Ausweichrouten zu wechseln.

