Ein Festival auf der Überholspur

Einhüllte Festivalbesucher am Konzert von Keziah Jones. Foto: Walliser Bote

Auch an seiner erst fünften Ausgabe lockt das Festival «Sion sous les étoiles» mit Musikgrössen wie Liam Gallagher, IAM oder Placebo. Das Festival endet am Sonntagabend mit Simple Minds und Steven Tyler.

Fünf Jahre ist es her seit Michael Drieberg als Hauptorganisator die erste Ausgabe von «Sion sous les étoiles» aus dem Boden stampfte. Mit dem Besitzer der Firma Live Music Production (LMP) an der Spitze übersprang das Festival dabei das Kinderschuh-Stadium. Dank seinem Netzwerk, seiner Finanzkraft und dank der Standortwahl des Festivals wuchs «Sion sous les étoiles» mit rasender Geschwindigkeit: Mit über 60'000 Besucher rückte das Festival bereits bei der vierten Durchführung 2017 in die Riege der Top3 der Westschweizer Festivals vor: Direkt hinter den beiden Branchengrössen, dem Montreux Jazz Festival und dem Paléo Festival Nyon.

Und auch in diesem Jahr durften sich die Besucher auf Musikgrössen wie Liam Gallagher, IAM und Placebo freuen. Für ein besonderes Higlight sorgten aber am Samstagabend die Jungs von The Cat Empire, die den Zuschauern im strömenden Regen ein wahrhaftes Musikfeuerwerk lieferten.

Das Festival endet am Sonntagabend mit den Auftritten von Simple Minds und Steven Tyler.

mas

15. Juli 2018, 17:13

