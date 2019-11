Pierre Turini zum Direktor des Zentralinstituts der Spitäler ernannt

Pierre Turini übernimmt die Leitung des des Zentralinstituts der Spitäler am 1. Februar 2020. Foto: zvg

Der Verwaltungsrat des Spital Wallis und der Stiftungsrat des Zentralinstituts der Spitäler (ZIS) haben diese Woche Pierre Turini zum ZIS-Direktor ernannt. Er tritt die Nachfolge von Nicolas Troillet an, welcher die Führung des ZIS nach 15 Jahren abgibt.

Troillet möchte im Hinblick auf seine Pensionierung im Januar 2021 sein Pensum reduzieren und gleichzeitig einen gleitenden Übergang an der Spitze ZIS gewährleisten, hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung vonseiten des Spitals Wallis. Deshalb werde er im Februar 2020 die Direktion des ZIS abgeben. Troillet werde die Abteilung für Infektionskrankheiten noch bis zu seiner Pensionierung leiten. Er sei seit 1997 als Kaderarzt im ZIS tätig und leite dieses seit 15 Jahren «mit viel Umsicht und Fingerspitzengefühl».

Turini übernimmt die Leitung am 1. Februar 2020. Gemäss Mitteilung möchte er «die Kohärenz des ZIS als transversales und vielseitiges medizinisches Kompetenzzentrum erhalten».

Turini sei Inhaber der Facharzttitel FMH Intensivmedizin und Innere Medizin. «Er ist 1970 in Siders geboren und absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Lausanne, gefolgt von Praktika im Spital Monthey und am Universitätsspital Lausanne, wo er sich auf Innere Medizin und Intensivmedizin spezialisierte.»

Nach 10 Jahren am Universitätsspital sei er 2007 in die Abteilung Intensivmedizin des Spitalzentrums des französischsprachigen Wallis (CHVR) gewechselt. «Von 2013 bis 2017 war er Chefarzt des Departements ‹Soutien› des CHVR, welches die Abteilungen Anästhesie, Notfall, Intensivmedizin und Radiologie umfasste. Neben seiner klinischen Tätigkeit bildete er sich im Bereich Qualitätsmanagement weiter. 2013 wurde er zum ärztlichen Koordinator für Pflegequalität und Patientensicherheit des Spital Wallis ernannt.»

Um sich auf den Bereich Qualitätsmanagement zu konzentrieren, habe er seine klinische Tätigkeit aufgegeben. Im Juli dieses Jahres sei Turini zum stellvertretenden ärztlichen Direktor des CHVR ernannt worden.

