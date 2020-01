Beachtlicher Erfolg für Aktion «Sonderbare Weihnachten»

Scheckübergabe von «Sonderbare Weihnachten» an den Verein Unterschlupf. Foto: zvg

Bei der dritten Aktion «Sonderbare Weihnachten» kam für den Verein Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder ein Spendenerlös in Höhe von 14'370 Franken zusammen.

In der Briger Sonderbar ist es bereits seit einigen Jahren Tradition, dass Stammgäste in der Vorweihnachtszeit zu Farbe und Pinsel greifen und Kunstobjekte erschaffen, um diese anschliessend für einen guten Zweck zu versteigern. Bei der jüngsten Aktion kam für den Verein Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder ein Erlös von 14'370 Franken zusammen. Vom Erfolg der dritten Ausgabe der Aktion «Sonderbare Weihnachten» zeigte sich auch Katharina Manz, Barbetreiberin der Sonderbar in Brig, überwältigt.

Gemäss Mitteilung konnten nun am Sonntag die Initianten der Aktion den Spendenerlös übergeben. Irmina Imesch, Vorstandsmitglied des Vereins Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder, dankte für die grosszügige Spende und war beeindruckt vom sozialen Engagement der Initianten und Teilnehmenden der Aktion. Das Geld wird vollumfänglich für Betroffene in der Region eingesetzt.

Die Aktion «Sonderbare Weihnachten» soll auch in diesem Jahr durchgeführt werden.

