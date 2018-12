«Sonderbare Weihnachten» zum Zweiten

Katharina Manz, Betreiberin der Sonderbar in Brig, betrachtet die zu versteigernden Kunstwerke. Foto: zvg

Bereits zum zweiten Mal haben Stammgäste der Sonderbar in Brig Bilder und andere kreative Kunstobjekte im Rahmen der Aktion «Sonderbare Weihnachten» erarbeitet. Die Kunstobjekte sind bis Ende Jahr in der Sonderbar zu bewundern und werden für einen guten Zweck versteigert.

Die Stammgäste der Sonderbar in Brig griffen auch in diesem Jahr wieder zu Farbe und Pinsel und malten und erarbeiteten mehr als zwei Dutzend Bilder und Kunstobjekte, welche bis Ende Jahr in der Sonderbar bestaunt werden können. «Dabei ist es auch möglich, das eine oder andere Objekt für einen guten Zweck zu ersteigern und das Bild anschliessend selbst zu verschenken», wie Katharina Manz, Betreiberin der Sonderbar Brig, präzisiert.

Bereits im letzten Jahr fand die Aktion «Sonderbare Weihnachten» einen derart grossen Anklang, dass ein stolzer Betrag von 9600 Franken an den Verein Unterschlupf übergeben werden konnten. Dass die Rekordspende vom Vorjahr geknackt wird, ist den Initianten der Aktion «Sonderbare Weihnachten» nicht wichtig. Viele wichtiger sei der Erhalt und die Weiterführung einer doch etwas sonderbaren Briger Weihnachtstradition.

Der gesamte Erlös soll auch in diesem Jahr vollumfänglich dem Verein Unterschlupf zu Gute kommen und den einen oder anderen Gast oder Kunstinteressierten in die Briger Sonderbar locken.

pd/map

04. Dezember 2018, 08:07

