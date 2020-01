106 000 Franken für Sonderschule im Libanon

Gesellschaft | Vortragsabend der Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» in der Briger Simplonhalle

Josef Fux konnte in der Briger Simplonhalle 1060 Spender begrüssen. Foto: MENGIS MEDIA/ALAIN AMHERD

Anlässlich ihres heutigen Vortragsabends lancierte die Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» ihr Hilfsprojekt «Kleine Schweiz 4 Syria». Dabei handelt es sich um eine Sonderschule für traumatisierte Flüchtlingskinder im südlichen Libanon, die über Spendengelder finanziert werden soll.

Insgesamt 1060 Spendenwillige haben mit einem einamligen Gönnerbeitrag von je 100 Franken am Vortragsabend mit anschliessendem Apéro und Risottoplausch teilgenommen. So kam ein Betrag von 106 000 Franken für die geplante Schule im Libanon zustande.

Der Vortragsabend stand unter dem Titel «Die vergessenen Kinder im Libanon». Josef Fux, Gründer der Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» freute sich über die grosszügigen Spenden zu Gunsten der Kinder im Libanon, die durch Bürgerkrieg und Flucht schwer traumatisiert sind: «Kinderarmut geht uns alle an.»

Dies machten auch die Schilderungen der Referenten zur aktuellen Lage im Libanon bewusst. So sprachen die TV-Korrespondenten Pascal Weber und Werner van Gent über das verwirrende Durcheinander der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zustände in dieser Gegend.

Jessica Mor-Camenzind, Geschäftsführerin von Swiss 4 Syria stellte derweil das geplante Schulprojekt vor: «Viele Kinder, die den Libanon als Flüchtlinge erreicht haben, sind schwerst traumatisiert und psychologisch am Ende. Ohne Zukunft, ohne Hoffnung, ohne Vertrauen.» Danke der Partnerschaft mit der Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» und der finanziellen Unterstützung durch Spenden sei es möglich, vor Ort den psychisch angeschlagenen Kindern die bestmögliche Aufmerksamkeit zu schenken, sie in ihrem schweren Trauma zu begleiten und ihnen so hoffentlich wenigstens stückweise eine Heilung zu ermöglichen.

Die Spendengelder werden laut Fux zu 100 Prozent direkt in das Projekt vor Ort investiert. Sämtliche Kosten für den Anlass wurden über Sponsoren finanziert. Und die Referenten sowie Moderator Adrian Arnold verzichteten auf ihre Gage.

Mehr zu den Referaten und der anschliessenden Podiumsdiskussion lesen Sie im WB vom 18. Januar 2020.

mk

16. Januar 2020, 22:00

