SP, Grüne und Unabhängige mit elf Kandidaten

Am Mittwoch haben die SP Oberwallis, die Grünen Oberwallis und Unabhängige elf Kandidatinnen und Kandidaten für die Verfassungsratswahlen im Bezirk Brig und je eine Kandidatin für die Bezirke Östlich Raron und Goms nominiert.

Die SP Oberwallis und die Grünen Oberwallis treten in den Wahlkreisen Brig und Visp mit gemeinsamen Listen zu den Walliser Verfassungsratswahlen am 25. November an.

Am Mittwoch fand sodann in Brig die Nominationsversammlung für die Bezirke Brig, Östlich Raron und Goms statt, an der elf Kandidatinnen und Kandidaten für den Bezirk Brig und je eine Kandidatin für die Bezirke

Östlich Raron und Goms nominiert wurden. Darunter finden sich sowohl Mitglieder der beiden Parteien als auch unabhängige Personen.

Für die elf Sitze im Bezirk Brig wurden Sirwa Abdian, Claudia Alpiger, German Eyer, Elke Heydkamp, Monika Holzegger, Matthias Hurni, Gertrud In-Albon, Manuel Jossen, Bernd Kniel, Christian Schnidrig und Ursula Stüdi. Im Bezirk Östlich Raron steigt die Präsidentin der Grünen Oberwallis, Brigitte Wolf, ins Rennen. Für den Bezirk Goms wurde Andrea Lehmann Messerli aus Bellwald nominiert. Der zweite Listenplatz bleibt für eine

eventuelle Nachnominierung offen.

pd / pan

20. September 2018, 10:04

Artikel teilen