Spatenstich für neues Paketzentrum in Vétroz

Bis 2020 will die Schweizerische Post drei neue regionale Paketzentren errichten. Unter anderem in Vétroz, wo am Montag schon mal der Spatenstich erfolgte. Das Zentrum wird 8000 Pakete pro Stunde sortieren können. Die Inbetriebnahme ist für Mai 2020 geplant.

Im Mai 2020 wird die Post das zweite der drei neuen regionalen Paketzentren in Betrieb nehmen: den Standort Botza in Vétroz mit einer Fläche von 25’000 m2. Generalunternehmer ist Roux Courtage Immobilier Sàrl. Das neue Paketzentrum hat ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Franken.

Wie die Schweizerische Post in einer Mitteilung schreibt, fiel die Wahl auf Vétroz wegen der zentralen Lage im Kanton und der guten Autobahnanbindung. Auch dass es sich um ein Industriegebiet handle, das nicht in der Nähe von Wohngebieten liege, sei von Vorteil. Die Sortierkapazität ist auf 8000 Pakete pro Stunde ausgelegt. Die Logistikzentren Bex, Brig, Siders und Sitten sollen in diesem Zentrum zusammengefasst und die Mitarbeitenden dieser Standorte in das neue Zentrum überführt werden.

Bis 2020 plant die Post auch in Cadenazzo (TI) und im Raum Landquart (GR) je ein neues regionales Paketzentrum. Die neuen regionalen Paketzentren werden über ein Direktverkehrsnetz verbunden. So müssen Pakete, die im Wallis sortiert und zugestellt werden, nicht mehr den Umweg über Daillens (VD) nehmen.

pd/msu

08. Oktober 2018, 11:43

