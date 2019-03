Verein Kultur Zermatt unterstützt «MitMänsch Oberwallis»

Der Verein Kultur Zermatt hat an seinem alljährlichen Weihnachtskonzert 2'500 Franken gesammelt und spendet diesen Betrag nun an das Zentrum «MitMänsch Oberwallis» in Glis.

Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, wurde der Ertrag aus dem alljährlichen Weihnachtskonzert vom Vorstand grosszügig auf 2'500 Franken aufgerundet und nun anlässlich von einem Besuch des Zentrums «MitMänsch Oberwallis» in Glis übergeben.

Nicole Ruppen, Stiftungsratspräsidentin, bedankte sich für diese grosszügige Spende und freute sich, dass es auch von Seiten der Kultur Unterstützung gibt.

«MitMänsch Oberwallis» setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigung im Rahmen der Inklusion an öffentlichen Kulturanlässen teilnehmen können und ein Teil davon sind.

pd/msu

07. März 2019, 10:32

