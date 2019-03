Sperrungen im Eyholz- und Gamsentunnel

In den kommenden zwei Wochen kommt es zu mehreren Tunnelsperrungen auf der A9 zwischen Brig und Visp. Der Eyholztunnel muss während zwei Wochen jeweils von Montag bis Freitag in eine Fahrtrichtung durchgehend gesperrt werden. Der Gamsentunnel wird in der Nacht vom kommenden Montag auf Dienstag gesperrt. Der Verkehr wird während den Sperrungen über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Während der nächsten Woche müssen der Eyholz- und der Gamsentunnel auf der A9 zwischen Brig und Visp zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Der Eyholztunnel wird ganztags in jeweils einer Fahrtrichtung gesperrt.

Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Brig wird nächste Woche von Montag, 1. April um 7 Uhr bis Freitag, 5. April um 17 Uhr durchgehend gesperrt. Die Röhre in Richtung Visp wird in der darauffolgenden Woche von Montag, 8. April um 7 Uhr bis Freitag, 12. April um 17 Uhr komplett gesperrt. Der Grund für die Sperrungen sind gemäss Mitteilung des Bundesamts für Strassen ASTRA Tunnelreinigungen und regulär anfallende Wartungsarbeiten der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung in den Röhren. Der Verkehr wird jeweils über die Kantonsstrasse durch Visp umgeleitet.

Im Gamsentunnel laufe die Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung weiterhin nach Plan, wird weiter mitgeteilt. Aktuell ist die Südröhre (Fahrtrichtung Simplon) gesperrt und der Verkehr wird im Gegenverkehr durch die Nordröhre geführt. In der Nacht vom Montag, 1. April auf Dienstag, 2. April müssen jedoch beide Tunnelröhren aufgrund von Anpassungen an der Signalisation gesperrt werden. Die Sperrung betrifft den Zeitraum von 20 Uhr bis 05 Uhr. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Kantonsstrasse umgeleitet.

