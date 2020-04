Sarah In-Albon neu leitende Ärztin

Sarah In-Albon, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, ist neu die leitende Ärztin in der Klinik Frau-Kind, Fachbereich Gynäkologie-Geburtshilfe, am Spitalzentrum Oberwallis.

Wie Spital Wallis in einer Mitteilung schreibt, ist Sarah In-Albon, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, neu die leitende Ärztin in der Klinik Frau-Kind, Fachbereich Gynäkologie-Geburtshilfe, im Spitalzentrum Oberwallis.

Seit 2016 arbeitet In-Albon im Spitalzentrum Oberwallis und wurde im Juli 2019 zur Leitenden Ärztin an der Klinik Frau-Kind befördert. Heute ist sie als operative Gynäkologin tätig und zuständig für die urogynäkologische Sprechstunde, sowie für die Kinderwunschsprechstunde.

In-Albon durchlief das Kollegium in Brig. Ihr Studium der Humanmedizin absolvierte sie an der Universität Freiburg und Bern. Sie schloss ihr Studium 2009 erfolgreich ab. Ihre Dissertation absolvierte sie beim renommierten Herzchirurgen Thierry Carrel am Universitätsspital Bern. Zum Erhalt der Doktorwürde absolvierte sie ein Research Fellow Ship an der Stanford University in Californien, USA.

Nach einer chirurgischen Grundausbildung am Spital in Solothurn erfolgte der Wechsel in die Gynäkologie und Geburtshilfe in Thun. Den universitären Teil ihrer Facharztausbildung absolvierte In-Albon am Inselspital Bern und schloss diese 2015 erfolgreich ab. In-Albon durchlief am Universitätsspital Bern eine fundierte Ausbildung in der Reproduktionsmedizin, in der Urogynäkologie sowie in der gynäkologischen und geburtshilflichen Anwendung des Ultraschalls. Sie ist im Besitz des Fähigkeitsausweises für Schwangerschaftsultraschall der schweizerischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Zudem veröffentlichte sie mehrere Publikationen in renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften.

