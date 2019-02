Stadtrat genehmigt Liegenschaftskauf für 15 Millionen Franken

Brig-Glis will rund um das Spital Boden kaufen. Foto: RZ

Die Stadtgemeinde Brig-Glis will die ehemaligen Spitalliegenschaften des Vereins Zentrum Saltina für insgesamt 15,5 Millionen Franken kaufen.

Bei den Gebäuden handelt es sich gemäss Mitteilung um den alten Spital mit Nebengebäuden östlich der Saltina und um ein mit einem Baurecht zu Gunsten der Seniorenresidenz belastetes Grundstück westlich der Saltina.

Diese Liegenschaften stehen seit der Kantonalisierung der Walliser Spitäler im Eigentum des Vereins Zentrum Saltina, dessen Mitglieder die ehemaligen Spitalregionsgemeinden sind. Der Kaufpreis für das Gesamtpaket beträgt 15,5 Millionen Franken und wurde vom Stadtrat an dessen Sitzung im Februar genehmigt.

Im Falle der Zustimmung durch die GV des Vereins Zentrum Saltina soll das Geschäft i noch in diesem Jahr einer kommunalen Volksabstimmung unterbreitet w.erden.

Die alte Spitalliegenschaft soll langfristig an das Spitalzentrum Oberwallis (SZO) vermietet werden und die Seniorenresidenz weiterhin von deren Nähe zum Spital profitieren. Bei einem definitiven Verkauf an die Stadtgemeinde Brig-Glis werden die angeschlossenen Gemeinden ihre Anteile am Vermögen erhalten, welche sie zweckgebunden für Investitionen und Ausgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich verwenden können. Anschliessend kann der Verein Zentrum Saltina aufgelöst werden.

pd / pan

25. Februar 2019, 13:27

