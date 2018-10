Spitzenernte für die Heidazunft

Einblick in die Weinernte der Heidazunft Foto: zvg

Die Heidazunft hat diese Woche ihre Ernte eingefahren. Noch nie wurden laut den Verantwortlichen in den höchsten Parzellen so viele Grad Oechsle gemessen wie heuer.

Das Traubengut der höchstgelegenen Parzellen wies eine Zuckeranteil von 109 Oechsle aus. Die Behandlung gegen Pilzkrankheiten wurde im aktuellen Jahr reduziert. Die geernteten Trauben waren sehr gesund, was auf den trockenen Spätsommer und Herbst zurückzuführen ist.

Besichtigung des MGB-Depots

Die Heidazunft beendet das jeweilige Jahr mit einem Zunfttag und der anschliessenden offiziellen Versammlung. Im Rahmen des Zunfttags wurde dieses Jahr das Depot und die Werkstatt der Matterhorn Gotthard Bahn im Glisergrund besucht. CEO und Zunftbruder Fernando Lehner konnte dabei 60 Zünftler begrüssen. Er brachte den interessierten Zünftlern die Gesellschaften BVZ Holding, Gornergrat, Glacierexpress und MGB näher. Durch sein Referat über die Geschichte der Bahn im Oberwallis/Uri/Graubünden und die aktuellen Herausforderungen bekamen die Anwesenden einen guten Einblick in die verschiedenen Unternehmungen.

Im Anschluss wurden die Werkstätten besichtigt. Die MGB-Mitarbeiter erklärten sachkundig, wie der Unterhalt der Lokomotiven und der Bahnwagen durchgeführt wird. Die Besucher waren beeindruckt von den Lokalitäten und den breiten Technologien, welche zum Einsatz kommen, um das Rollmaterial auf dem neusten Stand zu halten. Das Mittagessen wurde in Gamsen im Restaurant Olympica eingenommen.

Hohe Qualität und Quantität

Der offizielle Teil, die Zunftversammlung der Heidazunft, fand schliesslich in Visperterminen statt. Beim geschäftlichen Teil konnte die Heidazunft eine sehr gute Traubenernte bekanntgeben. Nebst der Qualität war auch die Quantität überdurchschnittlich hoch, verglichen mit historischen Werten.

Mit der Aufnahme von sechs Kandidaten konnte die Heidazunft die maximale Anzahl an Mitglieder wieder auf 270 Personen aufstocken. In die Heidazunft aufgenommen wurden Franziska Sigrist-Studer aus Attalens (FR), Albert Lambrigger aus Brig, Carlo Kreuzer aus Visperterminen, Daniel Roten aus Brig, Heinz Horisberger aus Kirchdorf (BE) sowie Markus Aeschbach aus Brig.

Der geschäftliche Teil konnte mit einem traditionellen Brisolée, mit feinen Kastanien und frischem Heida-Zunftwein abgeschlossen werden. Die Pflege der Geselligkeit, der Kameradschaft und der Weinkultur konnte gemäss Satzungen an diesem Tag erfüllt werden.

