SSE steigt aus Geschäft mit Feuerwerk aus

Nach dem schwierigen Jahr 2017 für die SSE Group, in dem die Ergebnisse enttäuschend ausfielen, entwickelte sich die industrielle Tätigkeit des Waliser Konzerns im 1. Halbjahr 2018 insgesamt besser. Foto: sxc

Nach dem schwierigen Jahr 2017 für die SSE Group, in dem die Ergebnisse enttäuschend ausfielen, entwickelte sich die industrielle Tätigkeit des Waliser Konzerns im 1. Halbjahr 2018 insgesamt besser.

Der Umsatz lag in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 64 Millionen Franken, verglichen mit 55,1 Millionen im Vorjahr. Dies entspricht einem Zuwachs von 8,9 Millionen oder 16 Prozent, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Dienstag.

In der Geschäftseinheit «Sprengstoffe» und ihren drei bedeutendsten Märkten – Schweiz, Deutschland und Mitteleuropa – erzielte SSE ein signifikantes Volumen- und Margenwachstum.

Die Geschäftseinheit «Feinchemie», Valsynthese, legte gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zu. So stiegen sowohl der Absatz als auch die Rentabilität.

Was die Geschäftseinheit «Pyrotechnik» (Hamberger Swiss Pyrotechnics, HSP) betrifft, so hat die SSE Group eine Vereinbarung mit der Sugyp SA geschlossen, nach der sie dieser per 1. Oktober 2018 die Aktivität «Feuerwerke» überlassen und im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung erhalten wird. Die Sugyp SA wird damit Schweizer Marktführerin für Grossfeuerwerke und wird keine Auswirkungen mehr auf den Konzernabschluss von SSE haben.

pd / zen

02. Oktober 2018, 11:05

Artikel teilen